Євросоюз вдарив санкціями щодо спільників мігрантів: кому "потрапить"

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Євросоюз запровадить санкції проти будь-яких фізичних осіб та організацій, які сприяють перевезенню мігрантів із близькосхідних країн до кордонів ЄС. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Інтерфакс – Україна .

"Ми готові запроваджувати санкції проти всіх тих, хто бере участь у цьому перевезенні людей: авіакомпанії, аеропорти, турагенти, проти всіх", – сказала вона.

За її словами, ЄС раніше модифікував санкційний режим проти Білорусі, уможлививши введення обмежень у відповідь на міграційну кризу. При цьому про конкретні нові заходи Брюссель поки не оголошував.

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"Європейська сторона має намір домогтися прискорення процесу повернення на батьківщину нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через територію Білорусі", – сказала вона.

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Глава МВС Денис Монастирський попросив Верховну Раду закласти до держбюджету наступного року 17 мільярдів гривень на облаштування кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, за ці кошти буде облаштовано ділянку довжиною 1505 км вздовж кордону з Росією та 184 км – вздовж кордону з Білоруссю.