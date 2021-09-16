Європарламент прийняв жорстку доповідь щодо Росії, в Києві і Кремлі вже відреагували

Україна задоволена доповіддю ЕП, а в Кремлі не дуже. Колаж "Сьогодні"

Європейський парламент (ЄП) рекомендує не визнавати парламентські вибори в Росії, якщо вони пройдуть з порушеннями, саму Росію європейські депутати вважають найбільшим викликом для європейської безпеки і закликали підтримати Україну.

Про це йдеться у прийнятій доповіді щодо майбутнього відносин ЄС з РФ, яку підтримали 494 голосами проти 103.

Оцінюючи стан відносин між ЄС і Росією, Європарламент дав зрозуміти, що Евросоюз розділяє російський народ і режим Путіна. Євродепутати позначили нинішню російську владу, як "застійну авторитарну клептократію на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".

Також у Брюсселі закликають скоротити залежність ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини, поки Путін перебуває при владі. Європейський зелений курс і збільшення кількості нових ресурсів відіграватимуть вирішальну геополітичну роль у досягненні цієї мети.

ЄП занепокоєний напередодні парламентських виборів в РФ. У зв'язку з цим в доповіді є рекомендація – не визнавати російський парламент, якщо він буде обраний з порушенням демократичних принципів і міжнародного права. (До речі, якщо у виборах братимуть участь кримчани і жителі т.зв. "Л/ДНР", то це вже буде незаконно.)

"Росія може бути демократичною, і захист принципу "Демократія передусім" у відносинах ЄС з Росією – наше перше завдання. ЄС і його інститути повинні виходити з припущення, що зміни в Росії можливі. Також потрібно більше мужності, щоб зайняти тверду позицію стосовно кремлівського режиму, коли справа стосується захисту прав людини – ось у чому суть стратегічної взаємодії з російським народом. Йдеться про припинення внутрішніх репресій, повернення вибору народу і звільнення всіх політичних в'язнів", – заявив доповідач, євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс.

В Україні задоволені доповіддю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба позитивно оцінив документ Європарламенту і назвав його хорошим.

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"Для нас дуже важливо, що документ зазначає неможливість повернення до нормальної співпраці, те, що називають business as usual, поки Росія не припинить агресивну політику і гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до яких відноситься і Україна, а територіальна цілісність Грузії, Молдови і України не буде відновлена в рамках міжнародно визнаних кордонів", – сказав він на брифінгу.

Що кажуть у Кремлі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков очікувано розкритикував доповідь євродепутатів, передають Известия.

"Суть цього документа може викликати тільки жаль. На превеликий жаль, там не йдеться про необхідність налагодження діалогу, про необхідність вирішення існуючих проблем і розбіжностей шляхом спілкування на різних рівнях і різними каналами. Єдине, на що можна зробити знижку, – це на те, що це документ, який носить виключно рекомендаційний характер", – заявив він.

ЄС ледь не примирився з Путіним

У червні на саміті ЄС Німеччина запропонувала відновити формат переговорів з Росією на найвищому рівні, який був перерваний після незаконної окупації Криму у 2014 році. Її підтримали Франція і деякі інші країни Західної Європи.

Ось тільки країни Євросоюзу відкинули таку пропозицію, а в МЗС України заявили, що вимагатимуть від Франції та Німеччини пояснень. Дмитро Кулеба під час візиту в Брюссель попереджав ЄС про небезпеку саміту з Путіним. Він намагався донести до європейців, що немає підстав для поновлення діалогу такого рівня з Росією, який припинився через агресію проти України.

Водночас ініціатор цієї ідеї канцлер ФРН Ангела Меркель зазначала, що було б краще, якби у Брюсселя були загальні канали діалогу для всіх країн-членів, їх інститутів – Єврокомісії і голови Ради ЄС – з Росією, ніж якби деякі країни робили це окремо.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Зеленський дорікнув ЄС і США в тому, що вони слабо тиснуть на Росію. Питання Донбасу і Криму повинні бути на радарі міжнародної дипломатії, вважають експерти.