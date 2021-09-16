Европарламент принял жесткий доклад по России, в Киеве и Кремле уже отреагировали

Украина довольна докладом ЕП, а в Кремле не очень. Коллаж "Сегодня"

Европейский парламент (ЕП) рекомендует не признавать парламентские выборы в России, если они пройдут с нарушениями, саму Россию европейские депутаты считают крупнейшим вызовом для европейской безопасности и призвали поддержать Украину.

Об этом говорится в принятом докладе относительно будущего отношений ЕС с РФ, который поддержали 494 голосами против 103.

Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европарламент дал понять, что Евросоюз разделяет российский народ и режим Путина. Евродепутаты обозначили нынешнюю российскую власть, как "застойную авторитарную клептократию во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".

Также в Брюсселе призывают сократить зависимость ЕС от российского газа, нефти и другого сырья, пока Путин находится у власти. Европейский зеленый курс и увеличение количества новых ресурсов будут играть решающую геополитическую роль в достижении этой цели.

ЕП обеспокоен накануне парламентских выборов в РФ. В связи с этим в докладе есть рекомендация – не признавать российский парламент, если он будет избран с нарушением демократических принципов и международного права. (К слову, если в выборах будут участвовать крымчане и жители т.н. "Л/ДНР", то это уже будет незаконно.)

"Россия может быть демократичной, и защита принципа "Демократия прежде всего" в отношениях ЕС с Россией – наша первая задача. ЕС и его институты должны исходить из предположения, что изменения в России возможны. Также нужно больше мужества, чтобы занять твердую позицию по отношению к кремлевскому режиму, когда дело касается защиты прав человека – вот в чем суть стратегического взаимодействия с русским народом. Речь идет о прекращении внутренних репрессий, возвращении выбора народу и освобождении всех политических заключенных", – заявил докладчик, евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс.

В Украине довольны докладом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба положительно оценил документ Европарламента и назвал его хорошим.

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"Для нас очень важно, что документ отмечает невозможность возврата к нормальному сотрудничеству, то, что называют business as usual, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства, к которым относится и Украина, а территориальная целостность Грузии, Молдовы и Украины не будет восстановлена в рамках международно признанных границ", – сказал он на брифинге.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидаемо раскритиковал доклад евродепутатов, передают Известия.

"Суть этого документа может вызывать только сожаление. К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Единственное, на что можно сделать скидку, — это на то, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер", – заявил он.

ЕС едва не примирился с Путиным

В июне на саммите ЕС Германия предложила восстановить формат переговоров с Россией на наивысшем уровне, который был прерван после незаконной оккупации Крыма в 2014 году. Ее поддержали Франция и некоторые другие страны Западной Европы.

Вот только страны Евросоюза отвергли подобное предложение, а в МИД Украины заявили, что будут требовать от Франции и Германии объяснений. Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель предупреждал ЕС об опасности саммита с Путиным. Он пытался донести до европейцев, что нет оснований для возобновления диалога такого уровня с Россией, который прекратился из-за агрессии против Украины.

В то же время инициатор этой идеи канцлер ФРГ Ангела Меркель отмечала, что было бы лучше, если бы у Брюсселя были общие каналы диалога для всех стран-членов, их институтов – Еврокомиссии и председателя Совета ЕС – с Россией, чем если бы отдельные или многие страны делали это по отдельности.

Напомним, ранее мы писали, как Зеленский упрекнул ЕС и США в том, что они слабо давят на Россию. Вопросы Донбасса и Крыма должны быть на радаре международной дипломатии, считают эксперты.