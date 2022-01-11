"Це питання трьох днів": Савченко попередила про загрозу Третьої світової

Надія Савченко дала тривожний прогноз. Колаж "Сьогодні"

Якщо Росія не зможе домовитися із Заходом протягом найближчих днів, то не виключена нова Карибська криза, яка може перерости в гібридну Третю світову війну. Таку думку висловила у програмі "Чергові по країні" на телеканалі Україна 24 екснардеп Надія Савченко.

За її словами, зараз сильно підвищилася войовнича риторика і зросли ставки – розвиток подій залежить від того, чи домовляться Москва і Захід.

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"Вимога Росії щодо того, що НАТО має зрушити за бар'єр 1997 року, не може бути виконана. Зрозуміло, що всі вимоги США не можуть бути виконані. Де вони (Росія та США. – Ред.) сходитимуться – це не питання місяців, а буквально трьох днів. Якщо вони зрозуміють, що домовилися, можливо ще буде місяць на розробку та підписання документів. Але точно буде зрозуміло зараз, домовилися чи ні", – сказала Савченко.

Екснардеп вважає, що якщо США та Росія не домовляться, то це буде не просто Карибська криза у когось під боком, а вже на весь світ.

"Бо жити постійно в такому стресі весь світ не може, коли постійно підвищують ставки… рано чи пізно у когось здадуть нерви і десь воно вибухне … Я думаю, що якщо вони за ці три дні не домовляться – я не виключаю Третю світову війну, і в якій гібридній формі вона буде – нам залишається лише здогадуватися", – наголосила вона.

Переговори Росія-США-НАТО-ОБСЄ