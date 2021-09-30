"Це удар в спину": голова Тернопільської облради запропонував жорстко наїхати на угорців в Україні

Михайло Головко обурений діями Угорщини. Колаж "Сьогодні"

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко запропонував натиснути на угорців в Україні у відповідь на наплювацьке ставлення Угорщини до України через співпрацю з Росією.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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За його словами, Угорщина повинна переглянути свою політику стосовно України.

"Це удар в спину. Значить ми повинні автоматично робити... Це не рівнозначно відкликати дипломата або запросити його (в МЗС). У нас є багато важелів, наприклад, з огляду на те, що ми сусіди, у нас є питання угорської діаспори на Закарпатті. Взагалі можна трохи жорсткіше на них "наїхати" і дати їм зрозуміти: або ви дружите з Україною, підтримуєте Україну і дружні відносини; або ви співпрацюєте з Росією, з нашим ворогом, тоді ми будемо по-іншому з вами розмовляти", – сказав Головко.

З чого почався конфлікт України з Угорщиною і причому тут РФ

27 вересня стало відомо про підписання тривалого контракту Угорщини з російським "Газпромом", який передбачає відмову від транзиту газу через Україну. Угода буде діяти 15 років, а через 10 років буде можливість переглянути її умови. Після закінчення дії попереднього контракту Угорщина буде отримувати газ по газопроводу "Турецький потік", через Сербію і Австрію.

МЗС України видало заяву, в якій висловило здивування і розчарування таким рішенням Будапешта. Київ має намір звернутися в Європейську комісію, щоб отримати оцінку нової угоди з урахуванням законодавства ЄС в галузі енергетики.

Київ і Будапешт навіть обмінялися викликами послів для надання пояснень навколо гнівних заяв сторін. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що енергетичні потреби Угорщини можна найнадійнішим чином забезпечити за допомогою довгострокового контракту з "Газпромом". Він додав, що це питання економіки і національної безпеки, а не політики. Також дипломат закликав Київ не втручатися у внутрішні справи його країни.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати" емоції через контракт з "Газпромом". За його словами, Угорщина могла укласти вигідну угоду, зберігаючи транзит через Україну.

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Читайте детальніше в нашому матеріалі, чому Угорщина вибрала "Газпром" і скільки втратить Україна.