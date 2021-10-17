"Це класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського

Комаровський похвалив президента. Колаж "Сьогодні"
Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента впровадження диджиталізації.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.
"Цифровізація. Мені здається Федоров (віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України. – Ред.) на своєму місці. І саме це класний кейс", – сказав він.
Комаровський також відзначив і "Велике будівництво" Зеленського.
"Я як людина, яка регулярно мотається на автомобілі між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, за наступної влади, ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – підкреслив лікар.
Диджиталізація в Україні
- Ще в 2020 році "цифровий" міністр Михайло Федоров заявляв, що має намір повністю перевести всі державні послуги в онлайн за три роки. Також в планах навчити 6 млн українців базової цифрової грамотності для того, щоб люди могли використовувати технології, і покрити всю країну, до 95%, інтернетом.
- Водночас Зеленський назвав найкращий спосіб перемогти корупцію, зазначивши, що комп'ютер хабарів не бере.
- В Україні вже дозволили змінювати прописку онлайн. Кабмін цифровізує реєстрацію за місцем проживання та зняття з реєстрації.
- Очікується, що українцям спростять порядок отримання субсидій за допомогою додатку "Дія".
- Також в "Дію" внесуть сервіси для ветеранів війни.