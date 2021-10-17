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"Це класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського

Сергій Мартинець
17 жовтня, 10:30
Також відомий лікар цікаво оцінив президентську програму Велике будівництво

Комаровський похвалив президента. Колаж "Сьогодні"

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента впровадження диджиталізації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Цифровізація. Мені здається Федоров (віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України. – Ред.) на своєму місці. І саме це класний кейс", – сказав він.

Комаровський також відзначив і "Велике будівництво" Зеленського.

"Я як людина, яка регулярно мотається на автомобілі між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, за наступної влади, ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – підкреслив лікар.

Диджиталізація в Україні

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