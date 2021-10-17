"Це класний кейс": Комаровський назвав головне досягнення Зеленського

Відомий український педіатр Євген Комаровський вважає головним досягненням Володимира Зеленського на посаді президента впровадження диджиталізації.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Цифровізація. Мені здається Федоров (віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України. – Ред.) на своєму місці. І саме це класний кейс", – сказав він.

Комаровський також відзначив і "Велике будівництво" Зеленського.

"Я як людина, яка регулярно мотається на автомобілі між Харковом і Києвом, бачу, як будується ця дорога, мені хочеться сказати, що це круто і плюс. Але потім, за наступної влади, ми зробимо аудит і дізнаємося, плюс це чи мінус. Може за ці гроші можна було 10 доріг побудувати", – підкреслив лікар.