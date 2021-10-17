"Это классный кейс": Комаровский назвал главное достижение Зеленского

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает главным достижением Владимира Зеленского на посту президента внедрение диджитализации.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Цифровизация. Мне кажется Федоров (вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины. – Ред.) на своем месте. И вот это классный кейс", – сказал он.

Комаровский также отметил и "Большую стройку" Зеленского.

"Я как человек, который регулярно мотается на автомобиле между Харьковом и Киевом, вижу, как строится эта дорога, мне хочется сказать, что это круто и плюс. Но потом, при следующей власти, мы сделаем аудит и узнаем, плюс это или минус. Может за эти деньги можно было 10 дорог построить", – подчеркнул доктор.