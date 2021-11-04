"Це нісенітниця! Так не можна" – Аваков вперше пояснив свою відставку

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уперше пояснив причини своєї відставки.

"Я пропрацював два з лишком роки доти, доки не побачив, що моя компетентність, напевно, не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити "ні ", і це не всім подобається. Я кажу "так не можна", і це не всім подобається. До мене міг звернутися президент і сказати: яка ваша точка зору? Я кажу: "Це повна нісенітниця, так робити не можна". Це може не всім подобатися", – про це заявив у програмі "Народ проти" з Наталкою Влащенком на телеканал "Україна 24" колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. .

Звільнення