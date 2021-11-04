"Это ерунда! Так нельзя" – Аваков впервые объяснил свою отставку

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков впервые объяснил причины своей отставки.
"Я проработал два с лишним года до тех пор, пока не увидел, что моя компетентность, наверное, не может реализовать себя дальше. Это послужило причиной отставки. Я не хочу учавствовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить "нет", и это не всем нравится. Я говорю "так нельзя", и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: какая ваша точка зрения? Я говорю: это полная ерунда, так делать нельзя. Это может не всем нравиться", – об этом заявил в программе "Народ против" с Наташей Влащенко на телеканале "Украина 24" бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. .
Увольнение
- Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел 15 июля. Он возглавлял ведомство 7 лет, с февраля 2014 года, – это рекорд для министров. Его заявление об увольнении поддержал 291 народный депутат.
- Через сутки президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны уволенного из МВД Арсена Авакова. Никаких взаимных обвинений в адрес друг друга стороны не высказывали.
- Чуть позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство уже в сентябре, причем на более высокий пост.