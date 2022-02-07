Чекаємо чіткого сигналу від Росії: Кулеба назвав головну умову деескалації

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації лише тоді, коли РФ відведе всі свої війська від наших кордонів та з тимчасово окупованих територій.
Про це він сказав під час брифінгу 7 лютого.
"Коли справа доходить до деескалації, нам потрібне стійке виведення російських військ від кордону з Україною та з тимчасово окупованих територій України. Одноразове відведення не означає деескалації. Нам потрібно, щоб усе, що нагромадилося навколо нашого кордону за останній рік, неухильно було виведене. Це було б чітким сигналом про деескалацію" — сказав Кулеба.
Журналісти також поцікавилися у міністра, що Україна вважає своїми червоними лініями. Він відповів: "Одна із червоних ліній, яку я можу публічно прокоментувати, – жодних поступок у питаннях територіальної цілісності України, а отже, Донбас та Крим – це Україна. Друге – жодного прямого діалогу з т. зв. "Донецькою та Луганською республіками" .
Загроза вторгнення РФ в Україну
- 2021 року РФ навесні й потім восени зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
- Крім того, американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Зокрема, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.