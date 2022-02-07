Чекаємо чіткого сигналу від Росії: Кулеба назвав головну умову деескалації

Дмитро Кулеба. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації лише тоді, коли РФ відведе всі свої війська від наших кордонів та з тимчасово окупованих територій.

Про це він сказав під час брифінгу 7 лютого.

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"Коли справа доходить до деескалації, нам потрібне стійке виведення російських військ від кордону з Україною та з тимчасово окупованих територій України. Одноразове відведення не означає деескалації. Нам потрібно, щоб усе, що нагромадилося навколо нашого кордону за останній рік, неухильно було виведене. Це було б чітким сигналом про деескалацію" — сказав Кулеба.

Журналісти також поцікавилися у міністра, що Україна вважає своїми червоними лініями. Він відповів: "Одна із червоних ліній, яку я можу публічно прокоментувати, – жодних поступок у питаннях територіальної цілісності України, а отже, Донбас та Крим – це Україна. Друге – жодного прямого діалогу з т. зв. "Донецькою та Луганською республіками" .

Загроза вторгнення РФ в Україну