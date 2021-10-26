Якими ракетами вдарить Україна по Кремлю в разі повномасштабного вторгнення

В Україні є можливі розробки своїх ракет, а також багато розмов про створення ЗРК Patriot .Про це в ефірі ток-шоу "Сегодня" на телеканалі " Україна 24 "Розповів політичний експерт Геннадій Дубов, коментуючи заяву керівника ОП України Олексія Арестович про українських ракетах, які можуть бути спрямовані на Москву.

"У нас є тільки розмови про Patriot (ЗРК Patriot – прим. Ред.) Та можливі свої розробки, але відповідно ми нікуди не рухаємося", – зазначив він.

За його словами, якщо проаналізувати слова Арестович про напад на нас Росії, то чому вона ще досі не напала і як ми збиралися, а головне якою зброєю, від неї захищатися.

Реклама

"Якщо проаналізувати заяви Олексія Арестович ... Якщо Росія на нас нападе .... Тобто вона ще не напала? У нього тут протиріччя є. Він сказав, що станеться повномасштабне вторгнення. Тобто ми через 5-7 років побудуємо ракету і вдаримо по Москві? у мене в голову не вкладається. Якщо мова буде йти про широкомасштабні воєнні дії, то відповідно ніхто Україні через вказаний період просто фізично не дасть можливість розробити таку зброю ", – зазначив він.

Також він нагадав, що у Міноборони недостатньо коштів для того, щоб вивести на озброєння української армії все новітні вітчизняні розробки.

"В останні роки в експлуатацію були прийняті ракети" Нептун "," Вільха "і деякі інші новітні зразки озброєння, але скільки з них стало на озброєння? – Анітрохи. Тому що фізично немає бюджету в Міноборони – навіть купувати те, що ми вже розробили ", – зазначив він.

Нагадаємо, 24 жовтня позаштатний радник глави офісу президента України і прес-секретар делегації Києва в Тристоронньої контактній групі по Донбасу Олексій Арестович пригрозив Росії українськими ракетами, які будуть спрямовані на Москву найближчим часом.

Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов коментуючи слова Арестович заявив, що Росія серйозно оцінює загрозу можливих поставок британських ракет в Україні.

Реклама

У свою чергу президент Росії зазначив, що військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для його країни.