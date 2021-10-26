Какими ракетами ударит Украина по Кремлю в случае полномасштабного вторжения

Эксперт Геннадий Дубов рассказал о перспективах создания оружия в Украине

В Украине есть возможные разработки своих ракет, а также много разговоров о создании ЗРК Patriot.Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" рассказал политический эксперт Геннадий Дубов, комментируя заявление руководителя ОП Украины Алексея Арестовича об украинских ракетах, которые могут быть направлены на Москву.

"У нас есть только разговоры о Patriot (ЗРК Patriot – прим. ред.) и возможные свои разработки, но соответственно мы никуда не двигаемся", – отметил он.

По его словам, если проанализировать слова Арестовича о нападении на нас России, то почему она еще до сих пор не напала и как мы собирались, а главное каким оружием, от нее защищаться.

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"Если проанализировать заявления Алексея Арестовича... Если Россия на нас нападет.... Т.е. она еще не напала? У него здесь противоречие есть. Он сказал, что произойдет полномасштабное вторжение. Т.е мы через 5-7 лет построим ракету и ударим по Москве? У меня в голову не вкладывается. Если речь будет идти о широкомасштабных военных действиях, то соответственно никто Украине через указанный период просто физически не даст возможность разработать такое оружие", – отметил он.

Также он напомнил, что у Минобороны недостаточно средств для того, чтобы вывести на вооружение украинской армии все новейшие отечественные разработки.

"В последние годы в эксплуатацию были приняты ракеты "Нептун", "Ольха" и некоторые другие новейшие образцы вооружения, но сколько из них стало на вооружение? – Нисколько. Потому что физически нет бюджета в Минобороны – даже покупать то, что мы уже разработали", – отметил он.

Напомним, 24 октября внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву в ближайшее время.

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов комментируя слова Арестовича заявил, что Россия серьезно оценивает угрозу возможных поставок британских ракет в Украину.

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В свою очередь президент России отметил, что военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для его страны.