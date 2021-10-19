Ще одного депутата прибрали зі "Слуги народу". Вона поки що сама не в курсі

Людмила Буймістер. Фото: з відкритих джерело

Народного депутата Верховної Ради Людмилу Буймістер виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Про це заявила прессекретар політсили Юлія Палійчук в Telegram.

Реклама

За словами Буймістер, їй про це ще не сказали.

"Наскільки мені відомо, зараз триває процес збору підписів у фракції. Принаймні, мені не оголосили офіційно про це рішення", – сказала вона в ефірі телеканалу "Україна 24".

Однак на засіданні ВР у вівторок, 19 жовтня, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зачитав заяву фракції СН про виключення Буймістер.

Реклама

"Прийшла інформація від фракції "Слуга народу", яка говорить про те, що відповідно до ч. 3 ст. 60 закону "Про регламент Верховної Ради" повідомляємо про виключення зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній раді 9-го скликання Буймістер Людмилу Анатоліївну", – сказав Стефанчук.

Передісторія

Ще на початку жовтня перший заступник голови фракції і голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про те, що ряди "слуг" можуть скоротитися. Відразу заговорили про виключення з фракції народного депутата-мажорітарщика Людмили Буймістер.

Наріжним каменем, за словами голови партії, стало голосування за проєкт закону №5599 (Про "деолігархізацію"). Більшість "слуг народу" підтримали документ, інші або не голосували, або були відсутні в залі. Буймістер була єдина з фракції, хто натиснув кнопку "проти".

Реклама

Кого вже виключили: