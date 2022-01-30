Ще одна країна надасть зброю Україні через загрози від Росії

Данія може передати Україні озброєння та техніку. Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен готова підтримати Україну зброєю та іншою військовою технікою, якщо президент Росії Володимир Путін піде на ще більше загострення ситуації біля українських кордонів.

"Я не хочу виключати (надсилання військової техніки в Україну. – Ред.), і в мене немає принципового заперечення проти того, щоб ми це зробили", – цитує її слова видання Jyllands-Posten.

За словами глави данського уряду, ситуація навколо України "зараз є серйозною загрозою для Європи, і існує реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі".

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Фредеріксен підкреслила, що у разі подальшої ескалації ситуації в Україні Росія зіткнеться із санкціями "безпрецедентного масштабу", проте не уточнила, про які санкції йдеться.

Також вона не відповіла на запитання, чи можливе розміщення в Україні данських військових, щоб запобігти нападу РФ.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен / Фото: Метте Фредеріксен/Facebook

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Як союзники озброюють Україну

21 січня в Україну з Великої Британії відправили 30 бійців спецзагону та 2000 одиниць протитанкової зброї через загрозу вторгнення РФ. Зазначається, що бійці Армійської бригади спеціальних операцій Великої Британії будуть навчати українських військовослужбовців.

Крім цього, 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів схвалив президент США Джо Байден у грудні.

Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

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Зі свого боку міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявляла про те, що Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.