В ЄС вимагають скасувати безвіз для України – ЗМІ

В ЄС хочуть скасувати безвіз для українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька країн – членів Європейського Союзу порушили питання про можливість скасування безвізового режиму для України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.

Про це пише "Радіо Свобода", у розпорядженні якого опинився внутрішній документ ЄС.

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Документ ЄС датований 27 вересня, він був випущений під час поїздки президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Західними Балканами.

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Як пише ЗМІ, таке рішення прийняли через те, що згадані країни порушують правила. Зокрема, люди користуються безвізовим режимом, щоб незаконно проживати в ЄС і подавати необґрунтовані клопотання про притулок.

Які країни скаржаться?

Про скасування безвізу для України заговорили в Німеччині, Франції, Італії, Бельгії та Чехії:

число прохань про надання притулку громадянам Грузії за останні три місяці збільшилося більш ніж на 50%;

Німеччина згадала Молдову як особливий випадок, коли із червня по серпень 2019 року і з червня по серпень цього року зростання відмов на реадмісію осіб становило 429%.

Франція вказала на проблеми через громадян Албанії, Грузії та Сербії.

Бельгія скаржиться на Молдову;

Чехія – на Грузію, Молдову і Україну.