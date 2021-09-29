В ЕС требуют отменить безвиз для Украины – СМИ

В ЕС хотят отменить безвиз для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Несколько стран – членов Европейского Союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима для Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Об этом пишет "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался внутренний документ ЕС.
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Документ ЕС датирован 27 сентября, он был выпущен во время поездки президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам.
Как пишет СМИ, такое решение принято из-за того, что упомянутые страны нарушают правила. В частности, люди пользуются безвизовым режимом, чтобы незаконно проживать в ЕС и подавать необоснованные ходатайства об убежище.
Какие страны жалуются?
Об отмене безвиза для Украины заговорили в Германии, Франции, Италии, Бельгии и Чехии:
- число прошений о предоставлении убежища гражданам Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50%;
- Германия упомянула Молдову как особый случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост отказов в реадмиссии лиц составил 429%.
- Франция указала на проблемы из-за граждан Албании, Грузии и Сербии.
- Бельгия жалуется на Молдову;
- Чехия – на Грузию, Молдову и Украину.
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