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Йому потрібна не тільки Україна. Данілов розкрив "наполеонівські" плани Путіна

Сергій Мартинець
25 жовтня, 16:46
Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на українській землі

Данілов знає, що потрібно Путіну. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін не обмежиться тільки агресією проти України – йому потрібна Європа, оскільки він вважає її слабкою. Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Кремль веде велику гру із дестабілізації ситуації не тільки на території України – насправді Путіна цікавлять більш великі території.

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"Його цікавить Європа, йому дуже не подобається те, як вони себе ведуть. Він вважає, що повинен показати Європі, як це "правильно" має відбуватися. Причому поведінка росіян в самій Європі – всі ці отруєння людей і так далі – це виклик, на який Європа не дає адекватних відповідей", – сказав Данілов.

А чи є у Росії шанси проти НАТО?

Як ми писали раніше, глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов розповідав, що Путіну Донбас не потрібен, але є небезпечний сценарій для України.

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