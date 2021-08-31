Олена Зеленська в США. Чим займеться перша леді

Володимир Зеленський з супругою прибули до США на зустріч з Джо Байденом

Перша леді України Олена Зеленська прибула разом із чоловіком, президентом Володимиром Зеленським, до Вашингтону з робочим візитом у Сполучені Штати Америки на запрошення президента США Джозефа Байдена. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram у вівторок, 31 серпня.

"Прибули до США з робочим візитом Володимира", – написала Зеленська.

Перша леді також додала, що її чекає насичена програма заходів, зокрема:

запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон;

зустріч із жінками Power women;

відкриття Українського дому;

відвідування Музею Голокосту;

робочі зустрічі в Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско;

візит у художню галерею De Young і багато іншого.

"Кожна подія цих активних днів – можливості, перспективи та взаємообмін для США і України. Впевнена, що завдяки "м'якій силі" культурної дипломатії ми станемо ще ближче, а наш зв'язок посилиться", – підсумувала Зеленська.

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Як повідомляли, дату зустрічі Зеленського з Байденом було перенесено двічі. Раніше її перенесли з 30 на 31 серпня у зв'язку з розширенням програми візиту.

Сайт "Сьогодні" з'ясував, чому візит Зеленського відкладали, як вели підготовку до переговорів, про що говоритимуть глави держав і чого чекати Україні від цієї зустрічі.

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