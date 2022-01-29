Ексрадник Путіна озвучив "простий" план закінчення війни на Донеччині

Андрій Ілларіонов. Фото: колаж "Сьогодні"
Російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що мирний план вирішення конфлікту на Донбасі дуже простий і називається відновленням міжнародного права.
Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустер"на каналі "Україна".
"Відновлення міжнародно визнаних кордонів України, відповідно до яких вся територія Донецької та Луганської областей, вся територія Криму, включаючи і Севастополь, є невід'ємними частинами української території. Відновлення міжнародного права відповідно до статуту ООН, Будапештського меморандуму, заключного акту Хельсінкського та співробітництва в Європі, двостороннім російсько-українським договором, не скасованим, зокрема й Росією" , – сказав Ілларіонов.
На його думку, відповідно до цього – це той мирний план, який дійсно забезпечить стабільний, довготривалий мир для обох народів.
Також Ілларіонов додав, що Мінські угоди, виконання яких вимагає від Києва Москва, – це шлях ліквідації суверенітету України.
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи пізніше Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну в "невиконанні" Мінських угод.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Наразі поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 109-тисячну армію. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну.