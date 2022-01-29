Ексрадник Путіна озвучив "простий" план закінчення війни на Донеччині

Андрій Ілларіонов. Фото: колаж "Сьогодні"

Російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що мирний план вирішення конфлікту на Донбасі дуже простий і називається відновленням міжнародного права.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустер"на каналі "Україна".

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"Відновлення міжнародно визнаних кордонів України, відповідно до яких вся територія Донецької та Луганської областей, вся територія Криму, включаючи і Севастополь, є невід'ємними частинами української території. Відновлення міжнародного права відповідно до статуту ООН, Будапештського меморандуму, заключного акту Хельсінкського та співробітництва в Європі, двостороннім російсько-українським договором, не скасованим, зокрема й Росією" , – сказав Ілларіонов.

На його думку, відповідно до цього – це той мирний план, який дійсно забезпечить стабільний, довготривалий мир для обох народів.

Також Ілларіонов додав, що Мінські угоди, виконання яких вимагає від Києва Москва, – це шлях ліквідації суверенітету України.

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Російська окупація Донбасу