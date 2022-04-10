Джонсон показав, як добирався на зустріч з Зеленським: "Я фантастичним потягом "Укрзалізниці" (відео)

Джонсон подякував працівникам "Укрзалізниці" / Колаж "Сьогодні"
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав на переговори з президентом України Володимиром Зеленськимпоїздом "Укрзалізниці". Також він записав звернення до українських залізничників, у якому подякував їм за роботу.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Я на борту фантастичного поїзда "Укрзалізниці" до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезне спасибі – всій команді залізничників – за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звичайно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відбиває і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у опору жахливій агресії Росії", – сказав Борис Джонсон.
Що відомо про візит Джонсона до Києва
- Увечері 9 квітня стало відомо, що візит Бориса Джонсона почався з тет-а-тет зустрічі з президентом Зеленським. Офіційно цю подорож не анонсували.
- Велика Британія надасть нову військову та фінансову допомогу Україні. Про це Джонсон сказав за результатами зустрічі з Зеленським.
- Згодом стало відомо, що Британія поставить Києву 120 одиниць бронетехніки та протикорабельні комплекси. Також надасть Україні кредитні гарантії на додаткові $500 млн по лінії МВФ.
- Джонсон також заявив, що те, що Путін зробив у Київській області, – завдало нищівного удару його репутації та уряду.