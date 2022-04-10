Джонсон показал, как добирался на встречу с Зеленским: "Я на фантастическом поезде "Укрзалізниці" (видео)

Джонсон поблагодарил работников "Укрзалізниці" / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал на переговори с президентом Украины Владимиром Зеленским на поезде "Укрзалізниці". Также он записал обращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу.

Об этом сообщает Укрзалізниця.

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"Я на борту фантастического поезда "Укрзализниці" в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромное спасибо – всей команде железнодорожников – за то, что вы делаете. Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но вместе с тем отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии России", – сказал Борис Джонсон.

Что известно о визите Джонсона в Киев

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