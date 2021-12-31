"Джавеліни", але не від США: Україну хочуть серйозно озброїти

Эстонія планує значно збільшити свою підтримку Украины / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство оборони Естонії передасть Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці. Про це повідомив начальник відділу міжнародної співпраці міністерства оборони Естонії Пеетер Куймет, повідомляє телерадіокомпанія ERR .

За його словами, Естонія вже допомогла у підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також обмін інформацією з нашими військовослужбовцями.

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Через концентрацію російських військових біля кордонів з Україною Естонія збільшить свою підтримку нашій країні.

Перед прийняттям остаточного рішення ще потрібно отримати дозвіл від країни походження ракет – США, а також від колишніх власників гаубиць – Фінляндії та Німеччини. Естонія вже розпочала цей процес.

Військова допомога Україні

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, зокрема протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня 2018 року Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin та 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн. доларів. А у жовтні цього року США вирішили продати Україні 150 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin на суму 39,2 млн. доларів.

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23 листопада Україна вперше застосувала у бою на Донбасі американський протитанковий ракетний комплекс Javelin . У Росії, звичайно, відреагували на це нервово. Міністр закордонних справ Сергій Лавров традиційно звинуватив Україну у спробі загострити ситуацію на Донеччині.

9 грудня представник Пентагону Джон Кірбі заявив, Україна має право де і як завгодно використовувати протитанкові ракетні комплекси Javelin з метою самооборони.