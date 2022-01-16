"Достатньо подивитися в дзеркало": Кулеба жорстко поставив на місце Путіна через НАТО

Дмитро Кулеба (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО лежить виключно на нашій державі та 30 країнах-членах Альянсу. За його словами, Україна давно ухвалила рішення.
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю Bild.
"Ми прагнемо членства в НАТО, так сказано в нашій Конституції і в нашій національній стратегії зовнішньої політики. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО — це оборонний альянс, який не примушує до вступу жодної країни", – сказав він.
За словами Кулеби, парадокс у тому, що дії Росії мотивують сусідні із нею країни шукати колективну безпеку в НАТО.
"Росія десятиліттями створювала вздовж своїх меж пояс конфлікту і в різних формах підривала безпеку практично всіх сусідніх країн. Якщо Путін хоче зрозуміти, чому його сусіди прагнуть членства в НАТО, йому достатньо лише подивитися у дзеркало", – підсумував глава МЗС.
Путін проти України в НАТО
- 12 січня відбулися переговори в рамках Ради Росія-НАТО, на яких обговорювалися вимоги Москви – відмовитись від розширення Альянсу і у жодному разі не приймати туди Україну. Також Кремль вимагав дати гарантії, що Захід не розміщуватиме озброєння та військові бази поблизу Росії. 10 січня відбулися такі самі переговори між США та РФ.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив контрзаходами у разі вступу України до НАТО. За його словами, це становить небезпеку для Москви.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін боїться, що НАТО розмістить ракети в Україні, які зможуть долетіти до Москви за 5-10 хвилин. При цьому господар Кремля попередив, що у разі продовження "явно агресивної лінії західних колег" Москва вживатиме "адекватних військово-технічних заходів у відповідь".