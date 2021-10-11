Досить чверті таблетки. Москаль пояснив, що могло трапитися з померлим Поляковим

Антон Поляков був виявлений мертвим в таксі 8 жовтня. Фото: колаж "Сьогодні"

Екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль переконаний, що померлий нардеп Антон Поляков сам не став би приймати метадон.

Про це він розповів в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Я подивився два останніх відео, де Поляков виступав. За його жестикуляцією, і я збільшував, щоб подивитися на зіниці, — він не вживав наркотики. Я це говорю як людина, яка почала боротися з наркоманією, коли ще навіть не було відповідних законів. Немає у нього ознак того, що він вживав наркотики. Його (метадон — ред.) легко підкинути в горілку, він швидко розчиняється. Є дуже багато питань, і головне — чи не всипав йому хтось під час вживання алкоголю таблетку — а там і чверті таблетки було б достатньо, щоб викликати гострий сердечний стан", — сказав він.

Також Москаль розповів, чим небезпечний метадон.

"Метадон — це синтетичний наркотик, який замінює наркотики опійної групи. Він застосовується в невеликих дозах, і він сильно б'є по серцю. У всіх країнах над ним дуже великий контроль. Він може призводити до інсультів, інфарктів, зупинки серця та інших хвороб серцево-судинної системи. З горілкою — це все, це смерть", — сказав він.

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Що відомо про смерть Полякова?

Поляков помер 8 жовтня у Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало погано і він помер – медики не змогли його відкачати. За результатами розтину, смерть наступила внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Лікар-кардіолог розповів нам докладніше про причини смерті нардепа .

. Перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Пізніше писали, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон .

. Експерти зазначають, що Поляков не став би приймати метадон добровільно, а от отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті ж симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.