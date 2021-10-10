Чи був метадон у крові Полякова? У МВС дали відповідь

Правоохоронці вже отримали інформацію судмедекспертів про те, які речовини знайшли в крові у Полякова

У копів є дві версії смерті Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що в крові померлого нардепа Антона Полякова знайшли сліди алкоголю і метадону.

Про це розповів речник МВС Артем Шевченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Шевченка, правоохоронці ще не прийшли ні до яких висновків, підозри також нікому не висунули.

"Судово-медичні експерти повідомили слідству, що в організмі загиблого, крім невеликої дози алкоголю, є така речовина, як метадон. Але який саме метадон, коли він потрапив в організм, стосовно часу смерті і як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого, — ще буде встановлюватися після глибоких досліджень", – сказав він.

Спікер МВС уточнив, що поліція розглядає дві версії загибелі нардепа: або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли.

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Що відомо про смерть Полякова?