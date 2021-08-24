"Довгий і болісний шлях" – Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності

Олександр Лукашенко займає посаду президента Біларусі на протязі 27 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав українців з 30-ю річницею незалежності країни. Про це повідомляється на сайті глави Республіки.

"Непохитна воля українців дозволила з гідністю пройти довгий і болісний шлях до придбання власної державності. І в сьогоднішніх непростих умовах, коли в світовому масштабі домінують недовіру, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманні українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційне взаємна повага, підтримку і високий рівень співпраці ", – зазначив Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі побажав усім жителям України миру, успіхів і процвітання.

Також Україну з Днем Незалежності привітали інші країни, зокрема США, Китай і ЄС.

"Від імені Сполучених Штатів Америки я шлю найкращі побажання народу України у зв'язку з відзначенням Дня Незалежності", – йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Ми твердо переконані, що демократична, процвітаюча і безпечна Україна відповідає інтересам не тільки народу України, а й США та міжнародної спільноти. Ми і далі будемо підтримувати вас в зусиллях по реалізації ваших євроатлантичних прагнень, відновлення і підтримання безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії ", – підкреслив Блінкен.

Блінкен додав, що поточні реформи є ключем до досягнення цих цілей, і США залишаються близьким партнером в питаннях боротьби з корупцією, сприяння економічному зростанню та виконання обіцянок Революції гідності.

"Сполучені Штати віддані зміцненню відносин з Україною, оскільки ми разом працюємо над побудовою процвітаючого майбутнього для всіх українців. Вітаємо з 30-річчям Незалежності", – йдеться в заяві.

Посол ЄС Матті Маасікас привітав Україну з 30-ю річницею незалежності українською мовою. Він зазначив, що Україна за свої 30 років незалежності долала численні труднощі, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під керівництвом Росії на сході досі залишаються надзвичайним викликом.

Зараз, за його словами, Україна стала одним із пріоритетних партнерів ЄС і одним з найбільших одержувачів фінансової допомоги.

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"ЄС одностайний в солідарності з Україною. Ви продовжуєте боротися за свою свободу. Євросоюз твердо підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінним. Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежною і безпечною України. ЄС є і залишиться найбільшим і надійним партнером України", – зазначає Маасікас.

Від Китаю Україну з Днем незалежності привітав голова КНР Сі Цзіньпін.

"Напередодні українським народом 30-річчя незалежності України Голова КНР Сі Цзіньпін направив телеграму президенту України Володимиру Зеленському та висловив щирі вітання", – йдеться в повідомленні.

Сі Цзіньпін високо оцінив успіхи розвитку стратегічного партнерства між Китаєм і Україною, підкреслив велике значення відносинам з Україною для Китаю, висловив готовність сприяти їх безперервному підйому на новий рівень.

"Голова КНР побажав Україні процвітання, українському народові – благополуччя і здоров'я", – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 24 серпня, в Києві проходить парад до Дня Незалежності – військові розрахунки пройдуть по Майдану і Хрещатику. Також в ході бере участь військова техніка і авіація. Долучилися і війська країн-союзників.

Парад проходить не тільки в Києві – в Одесі на пляжі "Ланжерон" пройшов парад кораблів, а крім них пролетіла бойова авіація.

Дивимося онлайн-трансляцію параду:

Раніше повідомлялося, що транспорт в Києві поміняє графік роботи на святкові дні 23-25 серпня.