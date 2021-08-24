"Долгий и мучительный путь" – Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости

Александр Лукашенко занимает должность президента Беларуси в течение 27 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной независимости страны. Об этом сообщается на сайте главы Республики.

"Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", – отметил Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания.

Также Украину с Днем Независимости поздравили другие страны, в частности США, Китай и ЕС.

"От имени Соединенных Штатов Америки я шлю наилучшие пожелания народу Украины в связи с празднованием Дня Независимости", – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы твердо убеждены, что демократическая, процветающая и безопасная Украины отвечает интересам не только народа Украины, но и США и международного сообщества. Мы и дальше будем поддерживать вас в усилиях по реализации ваших евроатлантических устремлений, восстановления и поддержания безопасности международно признанных границ Украины и защиты от агрессии России", – подчеркнул Блинкен.

Блинкен добавил, что текущие реформы является ключом к достижению этих целей, и США остаются близким партнером в вопросах борьбы с коррупцией, содействие экономическому росту и выполнения обещаний Революции достоинства.

"Соединенные Штаты привержены укреплению отношений с Украиной, поскольку мы вместе работаем над построением процветающего будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием Независимости", – говорится в заявлении.

Посол ЕС Матти Маасикас поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости на украинском языке. Он отметил, что Украина за свои 30 лет независимости преодолевала многочисленные трудности, а незаконная аннексия Крыма Россией и агрессия под руководством России на востоке до сих пор остаются чрезвычайным вызовом.

Сейчас, по его словам, Украина стала одним из приоритетных партнеров ЕС и одним из крупнейших получателей финансовой помощи.

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"ЕС единодушен в солидарности с Украиной. Вы продолжаете бороться за свою свободу. Евросоюз твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, а непризнание незаконной аннексии Крыма остается неизменным. Как Европы нет без Украины, так нет и безопасной Европы без независимой и безопасной Украины. ЕС есть и останется крупнейшим и надежным партнером Украины", – отмечает Маасикас.

От Китая Украину с Днем независимости поздравил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Накануне украинским народом 30-летия независимости Украины Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому и выразил искренние поздравления", – говорится в сообщении.

Си Цзиньпин высоко оценил успехи развития стратегического партнерства между Китаем и Украиной, подчеркнул большое значение отношениям с Украиной для Китая, выразил готовность содействовать их непрерывном подъема на новый уровень.

"Председатель КНР пожелал Украине процветания, украинскому народу – благополучия и здоровья", – говорится в сообщении.

Сегодня, 24 августа, в Киеве проходит парад ко Дню Независимости – военные расчеты пройдут по Майдану и Крещатику. Также в шествии берет участие военная техника и авиация. Присоединились и войска стран-союзников.

Парад проходит не только в Киеве – в Одессе на пляже "Ланжерон" прошел парад кораблей, а помимо них пролетела боевая авиация.

Смотрим онлайн-трансляцию парада:

Ранее сообщалось, что транспорт в Киеве поменяет график работы на праздничные дни 23-25 августа.