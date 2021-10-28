Добкін заявив про "купівлю" 20 тисяч голосів під вибори у Харкові

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Тимчасова міська влада Харкова готує масові фальсифікації у день виборів . Про це заявили на сторінці у Facebook у команді кандидата на посаду мера міста Михайла Добкіна, пише "Наш Дім – Харків".

Повідомляється, що до фальсифікації виборів долучать голосуючих "вдома".

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"Команді кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна стало відомо, що керівництву медустанов доручено збільшити кількість тих, хто голосує вдома шляхом видачі довідок без урахування реальної тяжкості захворювання, що підтверджуватиметься де-факто фальшивими довідками.

Видаватимуть їх тим, хто віддасть голос за Терехова", – йдеться в повідомленні.

Також Добкін розповів про те, що не виключено управління процесом голосування "в ручному режимі".

"Оскільки у всіх 605 виборчих комісіях найбільшу кількість керівних посад отримав Терехов. Отже, чинною владою готується план фальсифікацій по кожній виборчій дільниці. Використання "сітки" істотно вплине на результат, тому що готується "скупка" 20 тисяч голосів", – йдеться у повідомленні.

Детальніше

Михайло Добкін про свого головного конкурента відгукується зневажливо. В інтерв'ю для YouTube-каналу Klymenko Time політик стверджує, що Терехов не є самостійним гравцем, а ним хтось керує

"Я не стежу за Терьоховим. Він мені за великим рахунком нецікавий. Він трошки сіренький, трішки бліденький, трохи сивий – він безликий. Я стежу за тими, хто ним керує. Це більш серйозні люди зі своїм характером, зі своєю харизмою. І ці люди вдягли Терехова на руку, як Петрушку, і з такого лялькового театру, через ширмочки, керують ним і процесами, що відбуваються в Харкові", – прокоментував Добкін.

Добкін про Терехова

Добкін активно критикує Терехова через його соціальні пориви. Тимчасовий голова Харкова часто влаштовує масові заходи та урочисті відкриття у рамках передвиборчої кампанії, незважаючи на карантинні обмеження:

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Рейтинги

Згідно останнім результатам соцопитування, проведеного групою "Рейтинг", ті мешканці міста, які вже визначилися з вибором та збираються голосувати на виборах мера Харкова, віддають перевагу в. о. мера, представнику партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігореві Терехову.

59% опитаних харків'ян його підтримують;

29% респондентів не задоволені його роботою;

53% опитаних довіряють в. о. мера;

37% респондентів не довіряють Терехову.

На другому місці опинився самовисуванець Михайло Добкін.