США продовжили заборону на польоти в ряд областей України

Американські лайнери будуть далеко облітати Донецьку та Луганську області / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Влада США продовжила на два роки заборону на польоти американської авіації в деякі райони в зоні польотної інформації, яку надає Дніпро. При цьому у ряді випадків дозволені зліт і посадка в аеропортах Харкова, Дніпра і Запоріжжя.

Про це сказано в розпорядженні Федерального авіаційного управління (ФАУ) США.

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Що в документі

У документі сказано, що заборона продовжується до 27 жовтня 2023 року.

"Заборону продовжено у зв'язку із загрозою безпеці цивільної авіації США через бойові дії, що тривають на лінії розмежування між Україною і сепаратистами, яких підтримує Росія, і через посилення напруженості між Росією і Україною. Ці обставини призводять до постійного ненавмисного ризику для цивільної авіації США через можливі прорахунки або неправильну ідентифікацію", – сказано в розпорядженні ФАУ.

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Куди можна залетіти

Заборона діє для всіх пасажирських і вантажних авіакомпаній США, а також льотчиків із американськими ліцензіями, за винятком тих, які працюють на іноземних перевізників.

При цьому ФАУ дозволило при необхідності зліт і посадку в міжнародних аеропортах Харкова, Дніпра та Запоріжжя, якщо отримано схвалення з боку компетентних органів України. Крім того, допускається можливість ігнорування заборони в надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, що цього літа США припинили пасажирське авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення прийняло американське міністерство транспорту в якості покарання за примусову посадку рейсу Ryanair в Мінську. Обмеження поширюються і на рейси з пересадкою.

У червні уряд Ізраїлю виключив Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, куди був заборонений виліт із Ізраїлю (так звані країни максимального ризику).