США продлили запрет на полеты в ряд областей Украины

Американские лайнеры будут далеко облетать Донецкую и Луганскую области / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Власти США продлили на два года запрет на полеты американской авиации в некоторые районы в зоне полетов, обслуживаемой Днепром. При этом в ряде случаев разрешены взлет и посадка в аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья.

Об этом сказано в распоряжении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

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Что в документе

В документе сказано, что запрет продлевается до 27 октября 2023 года.

"Запрет продлен в связи с угрозой безопасности гражданской авиации США из-за продолжающихся боевых действий на линии разграничения между Украиной и поддерживаемыми Россией сепаратистами и из-за усиления напряженности между Россией и Украиной. Эти обстоятельства приводят к постоянному непреднамеренному риску для гражданской авиации США из-за возможного просчета или неправильной идентификации", – сказано в распоряжении ФАУ.

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Куда можно залететь

Запрет действует для всех пассажирских и грузовых авиакомпаний США, а также летчиков с американскими лицензиями, за исключением тех, которые работают на иностранных перевозчиков.

При этом ФАУ разрешило при необходимости взлет и посадку в международных аэропортах Харькова, Днепра и Запорожья, если получено одобрение со стороны компетентных органов Украины. Кроме того, допускается возможность игнорирования запрета в чрезвычайной ситуации.

Напомним, что этим летом США прекратили пассажирское авиасообщение с Беларусью. Такое решение приняло американское министерство транспорта в качестве наказания за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Ограничения распространяются и на рейсы с пересадкой.

В июне правительство Израиля исключило Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, куда был запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска").