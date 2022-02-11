Дмитро Співак: Свобода слова – це фундамент демократії

Рада національної безпеки та оборони збереться на засідання у п'ятницю, 11 лютого, у Харкові. За даними ЗМІ, у РНБО готуються закрити телеканал "НАШ".

Керівник Всеукраїнського об'єднання "Правда Дмитра Співака" закликає владу одуматися і не вчиняти політичних злочинів.

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"Хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського. Володимире Олександровичу, саме вільні ЗМІ зробили Вас президентом, якби на 1+1 з ранку до вечора не показували Ваші талановиті програми та серіал про Голобородька, Ви б не стали президентом. Одумайтеся! Тому що ті, хто штовхає вас на це рішення, ведуть вас на політичний забій. Кримінальна відповідальність буде саме за ваш підпис. Війна зі свободою слова в країні завжди закінчується одним результатом — тотальною поразкою влади", — наголошує Дмитро Співак.

До речі, засідання проведуть в області, яка є прикордонною з Росією. Також планують обговорювати питання щодо формування сил територіальної оборони.