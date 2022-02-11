Дмитрий Спивак: Свобода слова – это фундамент демократии

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание в пятницу 11 февраля в Харькове. По данным СМИ, в СНБО готовятся закрыть телеканал "НАШ".

Руководитель Всеукраинского объединения "Правда Дмитрия Спивака" призывает власть одуматься и не совершать политических преступлений.

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"Хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, именно свободные СМИ сделали Вас президентом, если бы на 1+1 с утра до вечера не показывали Ваши талантливые программы и сериал про Голобородько, Вы бы не стали президентом. Одумайтесь! Потому что те, кто толкает Вас на это решение, ведут Вас на политический убой. Криминальная ответственность будет именно за Вашу подпись. Война со свободой слова в стране всегда заканчивается одним результатом — тотальным поражением власти", — подчеркивает Дмитрий Спивак.

К слову, заседание проведут в области, которая приграничная с Россией. Также планируют обсуждать вопрос формирования сил территориальной обороны.