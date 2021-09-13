Депутатам можуть повернути недоторканність? КСУ перевірить закон на конституційність

Суд може повернути депутатам імунітет. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Цього тижня, 14 вересня, Конституційний Суд розгляне подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону про скасування депутатської недоторканності.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Автори скарги заявляють, що прийнятий ще в 2019 році закон є неконституційним, оскільки його розгляд і прийняття проходило з порушенням конституційної процедури. Парламент нібито цим порушив принцип верховенства права і діяв всупереч Конституції і законам.

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Депутати нарікають, що за закон у першому читанні проголосували в ніч на 30 серпня і остаточно прийняли 3 вересня. Щоб це було можливим, депутати почали першу сесію раніше і закрили після одного засідання. В поданні зазначається, що перша сесія не була черговою, тому на ній не можна було розглядати поправки до Конституції.

Також Верховна Рада під час прийняття закону проігнорувала застереження Конституційного Суду. Тоді КСУ звертав увагу, що під час прийняття закону необхідно враховувати стан політичної і правової системи в країні і її здатність забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень.

Покарання для депутатів

3 вересня 2019 року Рада скасувала депутатську недоторканність, а в грудні того ж року був прийнятий закон, який дозволив затримувати депутатів без згоди парламенту. Отже, з 1 січня 2020 року народні обранці вже без депутатського імунітету.

У жовтні 2019-го Рада ввела покарання для депутатів-прогульників. Тепер народних обранців позбавляють зарплати, якщо вони прогулюють третину засідань.

У грудні 2019-го Рада ввела кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". За таку провину нардепу загрожує великий штраф.

Як повідомляли "Сьогодні", у січні нинішнього року Рада посилила боротьбу з "кнопкодавством" – відключено порожні місця від голосування і встановлено додаткові камери.