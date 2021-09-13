Депутатам могут вернуть неприкосновенность? КСУ проверит закон на конституционность

Суд может вернуть депутатам иммунитет. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

На этой неделе, 14 сентября, Конституционный суд рассмотрит представление 50 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Авторы жалобы заявляют, что принятый еще в 2019 году закон является неконституционным, поскольку его рассмотрение и принятие проходило с нарушением конституционной процедуры. Парламент якобы этим нарушил принцип верховенства права и действовал вопреки Конституции и законам.

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Депутаты сетуют, что за закон в первом чтении проголосовали в ночь на 30 августа и окончательно приняли 3 сентября. Чтобы это было возможным, депутаты начали первую сессию раньше и закрыли после одного заседания. В представлении отмечается, что первая сессия не была очередной, поэтому на ней нельзя было рассматривать поправки в Конституцию.

Также Верховная Рада при принятии закона проигнорировала предостережения Конституционного суда. Тогда КСУ обращал внимание, что при принятии закона необходимо учитывать состояние политической и правовой системы в стране и ее способность обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий.

Наказания для депутатов

3 сентября 2019 года Рада отменила депутатскую неприкосновенность, а в декабре того же года был принят закон, который разрешил задерживать депутатов без согласия парламента. Таким образом, с 1 января 2020 года народные избранники уже без депутатского иммунитета.

В октябре 2019-го Рада ввела наказание для депутатов-прогульщиков. Теперь народных избранников лишают зарплаты, если они прогуливают треть заседаний.

В декабре 2019-го Рада ввела уголовную ответственность за "кнопкодавство". За такой проступок нардепу грозит большой штраф.

Как сообщали "Сегодня", в январе нынешнего года Рада усилила борьбу с "кнопкодавством" – отключены пустые места от голосования и установлены дополнительные камеры.