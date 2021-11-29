Справа Савченко про "напад на Раду" розвалилася – за що її хотіли посадити

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Суд після двох років підготовчих засідань повернув прокурору обвинувальний акт у справі "Савченко – Рубана" та повністю відмовив у обранні ним запобіжних заходів. Про це розповів адвокат Надії Савченко та Володимира Рубана Олександр Тананакін. Про це пише Страна Telegram .

"Справа Савченко-Рубана не те щоб розвалилася – вона і не склеювалася. Вона розвалилася ще на самому початку. Сьогодні суд повернув обвинувальний акт прокурору", – сказав він.

За словами адвоката, тепер він може або усунути недоліки в ньому та вручити заново, або нічого з ним не робити.

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Говорячи про мотиви такого рішення, він зазначив, що вони "просили повернути обвинувальний акт, оскільки він не відповідає закону, і обставини справи, які там описані, просто не вписуються в реальність – вони є взаємовиключними та абсурдними".

Адвокат також зазначив, що суд також відмовив прокурору у обранні запобіжного заходу для Савченка та Рубана.

"У міру запобіжного заходу відмовлено, оскільки вже два роки слухається справа, і тільки зараз прокурор згадав про запобіжний захід. За цей час ні Савченко, ні Рубан не втекли за кордон, жодних терактів не влаштував. Верховна Рада стоїть, баржа пливе, все в порядку", – зазначив адвокат.

Втім, він не виключає, що прокурор подасть апеляцію на це рішення. Але навіть якщо так, навряд чи вдасться притягнути до відповідальності Савченка та Рубана за нібито підготовку теракту.

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Повернення акту на своїй сторінці у Facebook також прокоментувала Надія Савченко.

"Звинувачувальний акт, з обвинуваченням Надії Савченко та Володимира Рубана "у підриві Верховної Ради мінометами з баржі, що пливе по Дніпру", повернутий прокурору через необґрунтованість звинувачення! У міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Надії Савченко та Володимира Рубана, прокурору, ", – написала вона.

Нагадаємо, що справа Савченка-Рубана два роки слухалася у суді. Це були підготовчі засідання, справу перекидали із суду до суду.

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Справа Савченко-Рубана

Савченко малювала план Ради начебто для здійснення теракту. Нардеп пояснила, що напад здійснюватиме там безглуздо. Також невдовзі вона мала намір вбити 400 тисяч. Незабаром говорячи про підрив Ради, вона заявила, що там дуже потужні конструкції і це було просто жартом.

На записи, які оприлюднив Юрій Луценко, Савченко вела переговори одночасно з головою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном та офіцером з 8-го полку спецназу Березнем (який працював під прикриттям силовиків).

Крім того, Савченко та Рубан через ватажка "ДНР" отримували зброю з Росії . Вони досягли домовленості з ватажком терористичної організації "ДНР" Олександром Захарченком щодо постачання зброї для проведення теракту.

Незабаром Верховна Рада дозволила притягнути Савченка до кримінальної відповідальності . Депутати підтримали всі три подання – зняття недоторканності, затримання та арешт. Через деякий час її затримали та відвезли до СБУ.