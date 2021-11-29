Дело Савченко о "нападении на Раду" развалилось – за что ее хотели посадить

Дело на рассмотрении было два года / Фото: Коллаж: Сегодня

Суд после двух лет подготовительных заседаний вернул прокурору обвинительный акт по делу "Савченко – Рубана" и полностью отказал в избрании им мер пресечения. Об этом рассказал адвокат Надежды Савченко и Владимира Рубана Александр Тананакин. Об этом пишет Страна в Telegram.

"Дело Савченко-Рубана не то чтобы развалилось – оно и не склеивалось. Оно развалилось ещё в самом начале. Сегодня суд вернул обвинительный акт прокурору", – сказал он.

По словам адвоката, теперь он может либо устранить недостатки в нем и вручить заново, либо ничего с ним не делать.

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Говоря о мотивах такого решения, он отметил, что они "просили вернуть обвинительный акт, так как он не соответствует закону, и обстоятельства дела, которые там описаны, просто не вписываются в реальность – они взаимоисключающее и абсурдные".

Адвокат также отметил, что суд также отказал прокурору в избрании меры пресечения для Савченко и Рубана.

"В мере пресечения отказано, так как уже два года слушается дело, и только сейчас прокурор вспомнил о мере пресечения. За это время ни Савченко, ни Рубан не сбежали за границу, никаких терактов не устроил. Верховная Рада стоит, баржа плывёт, все в порядке", – отметил адвокат.

Впрочем, он не исключает, что прокурор подаст апелляцию на это решение. Но даже если так, вряд ли удастся привлечь к ответственности Савченко и Рубана за якобы подготовку теракта.

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Возвращение акта на своей странице в Facebook также прокомментировала Надежда Савченко.

"Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана, прокурору, отказано!", – написала она.

Напомним, что дело Савченко-Рубана два года слушалось в суде. Это были подготовительные заседания, дело перебрасывали из суда в суд.

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Дело Савченко-Рубана

Савченко рисовала план Рады якобы для осуществления теракта. Нардеп объяснила, что нападение осуществлять там бессмысленно. Также вскоре она намеревалась убить 400 тысяч. Вскоре говоря о подрыве Рады она заявила, что там очень мощные конструкции и это было просто шуткой.

На записи, которые обнародовал Юрий Луценко Савченко вела переговоры одновременно с главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном и офицером из 8-го полка спецназа Березнем (который работал под прикрытием силовиков).

Кроме того, Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. Они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.

Вскоре Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ.