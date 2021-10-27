Справа про держзраду: доля Азарова вирішиться наступного тижня

Суд призначив дату засідання / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційної скарги у кримінальному провадженні стосовно експрем'єр-міністра України Миколи Азарова. Про це повідомляє пресслужба суду у Facebook.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на рішення судді Печерського районного суду Києва від 20 жовтня 2021 року, яким заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного А., призначено на 3 листопада 2021 року (15:35)", – йдеться у повідомленні.

Звинувачення експрем'єру було пред'явлено у березні 2021 року. За версією слідства, продовження договору стало фактором, який сприяв окупації Криму 2014 року.

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Справа Азарова

20 квітня 2010 року експрем'єр погодився на нав'язане тоді ще президентом РФ Дмитром Медведєвим продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні на 25 років натомість на надання знижки на російський газ.

Згодом під тиском Азарова злочинну угоду було узгоджено та ратифіковано міністерствами та іншими відомствами без її фактичного розгляду, а також він вніс проєкт угоди на розгляд Януковичу, який її згодом підписав.

20 жовтня Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактом здійснення ним державної зради.

Нагадаємо, що 19 березня Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Миколи Азарова та багатьох інших чиновників часів Януковича.