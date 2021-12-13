Навіть не НАТО. У США назвали головний страх Путіна

Макфол розповів, чого найбільше боїться Путін. Колаж "Сьогодні"
Головною загрозою для президента РФ Володимира Путіна є не розширення НАТО на схід, а саме демократична та успішна Україна. Це може вплинути на катастрофічні для путінського режиму процеси усередині Росії.
Таку думку висловив в інтерв'ю Українській правді експосол США у Росії Майкл Макфол.
Він нагадав, що довго спостерігає за Путіним, а раніше навіть зустрічався з ним особисто.
"Мені здається, що Путін відчуває загрозу не так від експансії НАТО в Україні, як від демократії в Україні. Це номер один загроза для нього. Оскільки загроза НАТО не є реальною, ми бачимо дискусію навколо цього, яка триває вже багато часу. Але ось що реально, то це українська демократія", – сказав Макфол.
Американський дипломат зазначив, що Путін має свою теорію, як влаштований світ. Він вважає, що українці та росіяни – це представники однієї нації.
"І він знає, як це керувати Росією, коли у неї є сильний лідер, консервативні цінності, і все це називається автократією. І якщо люди з міфічної "єдиної нації" можуть здобути цю демократію, мати свободу виборів, незалежні медіа, громадянське суспільство, йому буде важко утримувати свою легітимність у Росії. Він мріє про те, щоб демократія в Україні зазнала краху", – наголосив експосол.
Макфол додав, що для знищення демократичного руху України Кремль навіть вирішив піти на неї війною.
Путін боїться квітучої України
- Протягом останніх тижнів тільки й говорять про вимоги Путіна до Заходу надати Москві гарантії нерозширення НАТО на схід, тобто не пускати туди Україну. Але насправді головна загроза Кремлю навіть не близькість Альянсу до кордонів. Раніше польсько-американський історик, письменниця, журналістка, редактор "The Economist" та член видавничої ради "The Washington Post" Ен Еплбаум називала головним побоюванням Путіна – квітучу Україну.
- Експомічник держсекретаря США, директор з питань прав людини та демократії "Інституту Маккейна" Девід Крамер говорив, що путінський режим боїться успішної України, як вогню.
- Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії у 2005-2009 роках, координатор санкційної політики в адміністрації президента США Барака Обами Деніел Фрід також говорив, що вільна Україна є розчаруванням для Путіна.