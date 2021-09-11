Данілов: В Україні з'явилася жінка-олігарх

Данілов навіть натякнув, що в Україні не одна дуже багата жінка / Фото: СНБО

Секретар Ради національно безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні вже з'явилася жінка-олігарх. Про це він сказав на полях форуму YES Brainstorming в Києві, організований "Ялтинською європейською стратегією" і Фондом Віктора Пінчука, передає LB.ua.

Журналісти запитували чиновника про скандальний законопроєкт про олігархів – і прозвучало несподіване одкровення.

"До речі, щоб ви знали, що стосується олігархів – це така суто чоловіча (справа)... Але є вже одна жіночка. Ви (журналісти) відразу – "хто?". Вона не одна", – сказав Данілов.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт № 5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Проте 10 вересня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що передав законопроєкт Венеціанській комісії на експертизу, чого від нього зажадали чотири фракції парламенту і омбудсмен.

Чому олігархічний закон вирішили віддати "Венеціанці"