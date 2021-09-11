Данілов: Україна має перейти з кирилиці на латиницю

Секретар РНБО зробив несподівану заяву / Фото: СНБО
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Україна має перейти з кирилиці на латиницю, а англійська мова має бути обов'язкова до вивчення. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я за. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, нам треба позбутися кирилиці й перейти на латиницю", – сказав він.
Слідами Казахстану: чи потрібна Україні латиниця
Також Данілов за дві мови в Україні.
"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. І ми маємо розуміти, що англійську мову мають знати всі. Хто вже літні, складно – то це одна справа, а починаючи з дитячого садочка, у школах – це має бути", – підкреслив секретар РНБО.
Кирилиця чи латиниця – історія питання
- Перехід української мови на латинський алфавіт обговорюється в Україні не перший рік і навіть не перше десятиліття. Насправді у цього питання яскрава багатовікова історія, в якій круто замішані амбіції сусідніх держав, бажання української інтелігенції і, як годиться, політика.
- Перші тексти українською мовою, повністю записані латиницею, на десятки років старші за Переяславські угоди середини XVII століття. Втім, незважаючи на популярність теми, наявність прихильників переходу державної мови на латиницю і численні варіанти нової абетки, Україна поки що далека від такої мовної реформи.
- Журналісти "Сьогодні" згадали про головні спроби відмовитися від звичних нашому оку букв і дізналися, до яких аргументів вдаються прихильники подібних змін, а також чому латиниця може нашкодити українській мові. Більш детально читайте в матеріалі Перехід на латиницю: користь і шкода для України.
Нагадаємо, у 2017 році в Казахстані схвалили перехід казахської мови з кирилиці на латиницю. Після цього на той момент міністр закордонних справ Павло Клімкін запропонував подумати про перехід України на латиницю, що викликало чимало суперечок.
У той час директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав причини, чому Україні краще не переходити на латиницю. Одночасне використання кирилиці та латиниці не приведе до добра, вважає історик.