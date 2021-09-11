Данилов: Украина должна перейти с кириллицы на латиницу

Секретарь СНБО сделал неожиданное заявление / Фото: СНБО
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украины должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык должен быть обязательным к изучению. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – сказал он.
По следам Казахстана: нужна ли Украине латиница
Также Данилов выступил за два языка в Украине.
"Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно – то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть", – подчеркнул секретарь СНБО.
Кириллица или латиница – история вопроса
- Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.
- Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.
- Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.
Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.
В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.