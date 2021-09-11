Данилов: Украина должна перейти с кириллицы на латиницу

Секретарь СНБО сделал неожиданное заявление / Фото: СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украины должна перейти с кириллицы на латиницу, а английский язык должен быть обязательным к изучению. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – сказал он.

Также Данилов выступил за два языка в Украине.

Реклама

"Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно – то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть", – подчеркнул секретарь СНБО.

Кириллица или латиница – история вопроса

Переход украинского языка на латинский алфавит обсуждается в Украине не первый год и даже не первое десятилетие. На самом деле у этого вопроса яркая многовековая история, в которой круто замешаны амбиции соседних государств, желания украинской интеллигенции и, как положено, политика.

Первые тексты на украинском языке, полностью записанные латиницей, на десятки лет старше Переяславских соглашений середины XVII века. Впрочем, несмотря на популярность темы, наличие сторонников перехода госязыка на латиницу и массу вариантов новой азбуки, Украина пока все еще далека от такой языковой реформы.

Журналисты "Сегодня" вспомнили о главных попытках отказаться от привычных нашему глазу букв и узнали, к каким аргументам прибегают сторонники подобных изменений, а также почему латиница может навредить украинскому языку. Более подробно читайте в материале Переход на латиницу: польза и вред для Украины.

Напомним, в 2017 году в Казахстане одобрили переход казахского языка с кириллицы на латиницу. После этого на тот момент министр иностранных дел Павел Климкин предложил подумать о переходе Украины на латиницу, что вызвало немало споров.

В то время директор Института национальной памяти Владимир Вятрович назвал причины, почему Украине лучше не переходить на латиницу. Одновременное использование кириллицы и латиницы не приведет к добру, считает историк.