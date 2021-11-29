"Цифрового рабства не буде": міністр Федоров розповів про кумедний випадок у церкві

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Політикам довелося спілкуватися з представниками різних церковних ієрархій, щоб донести до них, що цифровізації – це не страшно. Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він нагадав, що отримав прізвисько "цифрового анархіста" після того, як під Кабміном прокотилося кілька мітингів релігійних спільнот, які висловлювали свою думку щодо цифровізації.

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"Там були трохи різкі меседжі стосовно нашої діяльності. Саме тому ми намагаємося максимально детально пояснювати всім, що, як і для чого ми робимо", – сказав він.

Також Федоров розповів, що спілкувався з різними знайомими, які пов'язані з релігією та пояснював їм, що вони роблять і чому це круто.

"У мене є хороші знайомі та знайомі знайомих, які пов'язані з релігією. І вони там лідери думок у їхній ієрархії. Моє завдання просте було – донести наші ідеї і те, що насправді ми не збираємося будувати якесь "цифрове рабство"". , – сказав він.

Міністр розповідав їм про те, що є базові реєстри, в яких збирається певна інформація про статуси та ролі людини, якщо ці реєстри будуть взаємодіяти, то тоді не потрібно використовувати паперові документи.

"Саме для цього потрібні верифіковані дані та інформація, яка збирається цими ж реєстрами, і тоді у людей з'являється повне розуміння, навіщо ми це робимо. Люди дуже часто вигадують зайве, коли не знають відповіді на запитання. До речі, я теж намагаюся спілкуватися з людьми і в соціальних мережах через особисті повідомлення, коли маю час. Для мене це абсолютно нормально", – зазначив він.

Політик пожартував, що коли наступного разу в магазині овочів до нього підійдуть знову, то він уже максимально докладно відповідатиме на його запитання для того, щоб ця людина отримала вичерпні відповіді.

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Повне інтерв'ю читайте на сайті 1 грудня.

Цифровізація в Україні

Програма "Дія" постійно оновлюється, і в неї знову внесли зміни. Тепер за його допомогою можна отримати сертифікат про одужання та згенерувати сертифікат своєї дитини.

Також змінюється процедура реєстрації місця проживання – тепер не потрібно йти до ЦПАУ за додатковим листом, а можна зробити все онлайн. Там буде відображатися ще один документ – вид на тимчасове/постійне проживання в Україні.

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Раніше ми повідомляли, що у "Дії" з'явилася ще одна корисна для українців послуга – можна ввести будинок в експлуатацію за кілька хвилин.

Крім того, в Україні повністю змінюють "філософію прописки" і незабаром паперовий додаток до ID-карти стане непотрібним.

Федоров не виключає серйозних нападок і провокацій найближчим часом від тих, хто незадоволений цифровізацією, що відбувається. Адже вона не лише економить час громадян, а й усуває можливість різного роду схем та корупції.