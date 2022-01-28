"Що вам не дають?": CNN прямо запитав Зеленського про розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні найбільше потрібно від США та чого вона не отримала для стримування Росії. Він відповідав на запитання кореспондента CNN на зустрічі з іноземними журналістами.

"Ви самі все бачите, що ми хочемо миру, але готові захищати державу, ми маємо що захищати, тому я детально обговорював деталі з Байденом. Питання санкцій – не лише питання президента США, інші держави говорять про це, щоб не допустити ескалації. Ми говоримо про гарантії безпеки", – сказав Зеленський.

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Він також заявив, що Україні потрібна конкретика від НАТО.

"Друге питання – рівень нашої армії, незважаючи на те, чи будемо ми в НАТО чи ні. Ми маємо це робити. Та якщо ми не в НАТО – ми захищаємо самі себе. І коли ти віч-на-віч з Росією – питання, що таке санкції і навіщо вони", – сказав президент.

Що ще сказав Зеленський

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав 28 січня велике інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ.