Що робити Україні, якщо не беруть до НАТО: Аваков запропонував ідею

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Україна може значно зміцнити свою обороноздатність, не вступаючи до НАТО.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу Україна 24 ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Не беруть нас до НАТО? Отже, знайдемо інший механізм, як ми зміцнимо свою обороноздатність. Потрійний альянс, двоїстий альянс, форми спеціальних договорів, переведення нашої армії на інші основи, спеціальні механізми фінансування, "план Маршалла", – перерахував він.

Ексміністр закликав політиків об'єднуватися

Аваков вважає, що ці механізми можуть створити умови для виникнення широкої коаліції – "від Тягнибока до Рабіновича".

"Ситуація, коли ми говоримо про цінності країни. Кожен із них нехай буде діаметральним щодо цілої низки питань, і я теж не буду з усіма згоден, але є ціннісні речі, які нас об'єднують", – сказав ексміністр.

Також колишній голова МВС закликав "припиняти дискутувати про національну ідею".

"Треба зрозуміти, що вона є. Це щасливий українець у багатій країні. Якщо людина не вірить, що якість її життя буде гідним і буде хоч якось поліпшуватись у найближчій перспективі – їй нема чого захищати цю державу. Все інше треба прагматично відкинути", – зазначив він.

За словами Авакова, українським політикам "не потрібно розкачувати човен" – "ми спочатку захистимося, а потім у всьому розберемося".

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Аваков пригрозив Путіну

Арсен Аваков також заявив, що президент Росії Володимир Путін заплатить високу ціну у разі повномасштабної військової агресії проти України.

"Путинський режим і сам Путін розуміє, що якщо він зважиться на агресію щодо України, то заплатить дуже високу ціну... Це буде катастрофа для Росії. Росія не виживе після цієї війни як держава. Але й нам буде дуже важко. І для нас це катастрофа", – сказав ексміністр.

9 країн НАТО допоможуть Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у міністерській зустрічі Бухарестської дев'ятки НАТО. Члени об'єднання допоможуть посилити оборонні здібності, кіберзахист та економічну стабільність України.

Україна та її партнери скоординували кроки щодо втілення пакету стримування РФ від нової хвилі агресії. Цей пакет включає політичний, економічний та безпековий виміри.

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Бухарестська дев'ятка – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО у регіоні Центральної Європи. До її складу входять держави на східному фланзі Альянсу: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Крім того, в НАТО відмовляються на вимогу Росії закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.