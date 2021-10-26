Чиновник РНБО здійснив угоду з матір'ю на 1,7 млн грн

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Керівник апарату Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Сергій Гербеда продав своїй матері нерухомість на суму близько 1,7 мільйона гривень.
Відповідні дані вказані в електронній декларації про суттєві зміни у майні чиновника.
У документі від 7 вересня 2021 року йдеться, що від відчуження нерухомого майна Гербеда отримав 1 697 755 гривень. Нерухомість у нього купила Галина Гербеда, яка є його матір'ю. При цьому в декларації не уточнюється, про продаж якої саме нерухомості йдеться.
Зазначимо, за 2020 рік Гербеда задекларував дві квартири, гараж, дачу, сарай, земельну ділянку та навіс у Києві вартістю 1,2 млн гривень.
Що потрібно вказувати у декларації?
Декларуванню підлягають банківські метали, гривні, долари та інші валюти. Також вказувати у декларації потрібно й майно, що належить платнику податків, у тому числі на праві спільної чи часткової спільної власності.
Також декларувати потрібно:
- земельні ділянки, житлову та нежитлову нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва;
- транспорті засоби;
- ювелірні вироби;
- предмети мистецтва;
- антикваріат;
- дорогоцінне каміння;
- дорогоцінні метали;
- цінні папери (акції, ОВДП), частини чи паї у майні юридичних осіб, інші корпоративні права;
- будь-які джерела отримання дивідендів чи інших видів доходу (наприклад, депозит у банку);
- права інтелектуальної власності (винаходи, право власності на товарні знаки тощо);
- пам'ятні монети та банкноти.
Раніше ми повідомляли, що "слуга" Аллахвердієва задекларувала подарунок на суму 5,3 млн гривень та дорогий годинник.
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