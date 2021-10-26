Чиновник СНБО совершил сделку с матерью на 1,7 млн грн

Фото: коллаж "Сегодня!
Руководитель аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Гербеда продал своей матери недвижимость на сумму около 1,7 миллиона гривен.
Соответствующие данные указаны в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе чиновника.
В документе от 7 сентября 2021 года говорится, что от отчуждения недвижимого имущества Гербеда получил 1 697 755 гривен. Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью. При этом в декларации не уточняется, о продаже какой именно недвижимости идет речь.
Отметим, за 2020 год Гербеда задекларировал две квартиры, гараж, дачу, сарай, земельный участок и навес в Киеве стоимостью 1,2 млн гривен.
Что нужно указывать в декларации?
Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику, в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.
Также декларировать нужно:
- земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;
- транспортные средства;
- ювелирные изделия;
- предметы искусства;
- антиквариат;
- драгоценные камни;
- драгметаллы;
- ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права;
- любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке);
- права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.);
- памятные монеты и банкноты.
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