Заінтригував звільненням. Заступник голови МЗС України подав у відставку

Єгор Божок написав заяву. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у четвер, 2 грудня, подав у відставку з посади за власним бажанням.

Заяву він опублікував у Twitter.

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Коментуючи своє рішення, він зазначив, що розповість про причини згодом.

"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" – написав заступник голови МЗС.

Фото: Єгор Божок/Тwitter

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