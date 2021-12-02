Заінтригував звільненням. Заступник голови МЗС України подав у відставку

Єгор Божок написав заяву. Фото: колаж "Сьогодні"
Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок у четвер, 2 грудня, подав у відставку з посади за власним бажанням.
Заяву він опублікував у Twitter.
Коментуючи своє рішення, він зазначив, що розповість про причини згодом.
"Подав у відставку. Чому? Прийде час, розповім. Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені. Честь маю!" – написав заступник голови МЗС.
Фото: Єгор Божок/Тwitter
Що про нього відомо?
- Народився 6 вересня 1980 року у Києві. 2002 року закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2000 року закінчив магістерську програму з європейської політики у Брюссельському вільному університеті. Магістр міжнародних відносин та європейської політики, референт-перекладач. Володіє українською, англійською, французькою та російською мовами.
- З 2015-го по 2017 рік він очолював Місію України при НАТО.
- З 1 вересня 2017 року – голова Служби зовнішньої розвідки України.
- 14 березня 2019 року п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Єгора Божка з посади голови Служби зовнішньої розвідки. Того ж дня, розпорядженням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Єгора Божка було призначено заступником міністра закордонних справ.
- 2020 року Єгор Божок фігурував у кримінальній справі про призначення 2018 року Сергія Семочка у СЗР за указом п'ятого президента Петра Порошенка. Порошенка підозрюють у тому, що, будучи тоді президентом, він "шляхом видання явно злочинного наказу" схилив на той момент голову СЗР Божка до "перевищення влади та службових повноважень". 23 червня 2020 року Кабінет міністрів усунув Єгора Божка від виконання повноважень заступника міністра закордонних справ. У квітні 2021-го Єгора Божка було реабілітовано судом, а всі оголошені йому підозри було скасовано.