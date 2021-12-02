Заинтриговал увольнением. Замглавы МИД Украины подал в отставку

Егор Божок написал заявление. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг, 2 декабря, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Заявление он опубликовал в Тwitter.

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Комментируя свое решение, он отметил, что расскажет о причинах спустя некоторое время.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет плечом к плечу стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею!" – написал замглавы МИД.

Фото: Егор Божок/Тwitter

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