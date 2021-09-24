Колишній радник Путіна розповів, хто поверне Україні Крим і Донбас

Андрій Ілларіонов з 2000 по 2005 рік був радником з економіки президента РФ Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Повернення Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) під контроль України нереальне, поки на чолі Росії знаходиться Володимир Путін.

Таку точку зору висловив колишній радник Путіна, старший науковий співробітник американського Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов, повідомляє Крим.Реалії.

"За живого Путіна, на мій погляд, це неможливо. Це стане можливим тоді, коли в Кремлі буде діяти перший відповідальний російський уряд, тому що будь-який відповідальний російський уряд кровно зацікавлений у відновленні нормальних відносин між Росією і Україною, між російським і українським народами. І тому будь-який відповідальний російський уряд зробить у якості перших кроків такі, як виведення окупаційних військ, виведення бойовиків, надання допомоги українській владі у знаходженні злочинців, які перебувають на цій території, і в передачі їх українському суду", – сказав він.

Що відомо про колишнього радника Путіна

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Андрій Ілларіонов – старший науковий співробітник Центру політики безпеки (Вашингтон, США). З 2000 по 2005 рік був радником з економіки президента Росії Володимира Путіна, представником глави держави зі зв'язків з лідерами "Великої вісімки". Критикував "справу ЮКОСа". Подав у відставку з поста радника, заявивши: "Я не працюю з такою державою, яку ми маємо сьогодні, і працювати не буду".

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Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори до Держдуми РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

Також нагадаємо, як світ відреагував на незаконні вибори Росії в Криму.