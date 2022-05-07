Буш назвав Зеленського Черчіллем наших днів. Ми з'ясували, що спільного та різного у цих політиків

Двоє політиків, які боролися з фашизмом / Колаж "Сьогодні"

З легко язика 43 президента США Джорджа Буша лідера України Володимира Зеленського тепер порівнюють із прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем. "Я мав честь поговорити кілька хвилин із президентом Зеленським – Вїнстоном Черчиллем нашого часу", – написав в Instagram після розмови по телефону Буш-молодший.

Сайт "Сьогодні" порівняв нашого лідера з легендарним англійцем, визначивши п'ять подібних моментів та п'ять відмінностей між ними.

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"Брати"

Насамперед відзначається схожість обох лідерів у зрості. Різниця у зрості між Черчиллем та Зеленським 2 см. Британський політик був 1,68 м на зріст, а наш президент – 1,7 м. Серед політиків антигітлерівської коаліції британець був найнижчим. Наприклад, зріст 32-го американського президента Франкліна Рузвельта був 1,88 м, а радянського диктатора Йосипа Сталіна – 1,71 м.

На Ялтинській конференції у лютому 1945 року

Як і Вїнстон Черчилль під час Другої світової війни (1 вересня 1939 — 2 вересня 1945 рр.) лідер України разом із усім українським народом протистоїть у рази переважаючій армії. Майже 80 років тому разом із силами, розкиданими в англійських колоніях по всьому світу, на момент початку війни армія Його величності налічувала 1 261 200 чоловік. Загальна чисельність вермахту у цей період становила 3 214 000 людей.

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Так само як і Черчилль Володимир Зеленський вибрав форму спілкування з громадянами своєї країни за допомогою постійних звернень. Риторика виступів обох політиків войовнича без будь-якої дипломатії. У день нападу Гітлера на СРСР 21 червня 1941 року Черчилль промовив у британському парламенті:

"Ми боротимемося з ним на суші, ми боротимемося з ним на морі, ми боротимемося з ним у повітрі, поки з Божою допомогою не позбавимо землю від його тіні і не звільнимо народи від його ярма. Будь-яка людина чи держава, що борються проти нацизму, отримають нашу допомогу".

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною! Тільки не за 30 метрів, як із Макроном і Шольцом, як він їх приймає. Адже я сусід. Мене не треба за 30 метрів тримати. Я не кусаюсь. Я нормальний чоловік. Сядь зі мною та поговори. Ми нікому не загрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки та не захоплюємо чужі землі ", – заявив, наприклад, Зеленський на початку березня під час спілкування із журналістами.

Опозиція

Обидва політики мали складні стосунки з опозицією. Черчилль же примудрився отримати опозицію всередині своєї Консервативної партії. Ряд членів його кабінету, включаючи міністра закордонних справ лорда Галіфакса, виступали за переговори з Німеччиною та за досягнення миру на умовах Гітлера. Однак глава кабінету міністрів вирішив йти до кінця, налагоджуючи зв'язки з потенційними союзниками у цій боротьбі, нехай вони і були класовими ворогами.

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Як вважають історики, саме завзятість Черчилля призвела до створення антигітлерівської коаліції, яка зрештою перемогла Німеччину, Італію та Японію. Сьогодні ж президент України зміг сколотити потужну антипутінську коаліцію і домогтися такого об'єднання країн ЄС, якого, як зізнаються політологи, цей союз ніколи не мав.

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Відмінності

Перша та суттєва різниця між Зеленським та Черчиллем – український лідер не є політиком. Британець же ввібрав ази політичних ігор, виховуючись у сім'ї потомствених парламентаріїв. Його батько – лорд Рендольф Генрі Спенсер Черчилль був відомим політиком, депутатом Палати громад від Консервативної партії, обіймав посаду Канцлера казначейства. Тим не менш, Вінстон почав свою політичну кар'єру без допомоги батька – до цього моменту лорд Рендольф помер.

Друга істотна відмінність – Черчилль очолив боротьбу свого народу проти Німеччини, будучи професійним військовим і мав багатий військовий досвід, а, як відомо, Володимир Зеленський не служив в армії.

Прем'єр Великобританії у 1895 році закінчив Королівське військове училище у Сандхерсті. Потім як військовий журналіст побував на Кубі під час повстання місцевого населення проти іспанців, під час придушення повстання пуштунських племен – у Малаканді (сучасний Пакистан) і брав участь в останній кавалерійській атаці британської армії в Судані в 1898 році.

Черчілль (у центрі) на військовій службі в 1918 році

Різне ставлення у цих політиків до алкоголю. Як відомо, наш президент більше вважає за краще займатися спортом, про що до війни регулярно повідомляв на своїй сторінці в Інстаграм. Про британського прем'єра було відомо, що він починав день із келиха брюта і протягом дня міг легко спустошити пляшечку гарного коньяку.

Щоправда, у юності Черчилль захоплювався фехтуванням. У старших класах він зайнявся фехтуванням і навіть став чемпіоном школи 1892 року. Зеленський віддає перевагу бігу та тренажерному залу.

Ще одна важлива відмінність – Черчилль є лауреатом Нобелівської премії. Правда, не миру, як можна було б припустити за його внесок у боротьбу з фашистською Німеччиною (тоді її довелося б розділити з диктатором Сталіним), а за літературою. Справа в тому, що ще у студентські роки майбутній політик захоплювався прозою. У його літературному доробку є автобіографія, повісті та романи.

У 1953 році Нобелівський комітет відзначив лондонського політика найвищою нагородою в галузі літератури "за високу майстерність творів історичного та біографічного характеру, а також за блискуче ораторське мистецтво, за допомогою якого відстоювалися вищі людські цінності".